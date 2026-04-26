Spari a Roma, Anpi 'come i partigiani non ci lasceremo intimidire'

ROMA, 26 APR - "Come i partigiani che non si lasciarono intimidire da attacchi, retate, rappresaglie, continueremo la nostra lotta per la loro memoria e per preservare il loro lascito: la Repubblica democratica fondata sul lavoro e la sua Costituzione, contro ogni nazifascismo, autoritarismo, suprematismo, per la Pace, la Libertà e l'Uguaglianza". Lo afferma il comitato provinciale dell'Anpi di Roma "sul grave atto di violenza", avvenuto ieri mentre era in corso la "partecipatissima" Festa della Liberazione dal nazifascismo, con l'esplosione "di tre colpi di pistola ad aria compressa contro due persone che avevano al collo i fazzoletti dell'Anpi".