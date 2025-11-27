Sparatoria Washington, Usa sospendono visti afghani

ROMA, 27 NOV - Gli Stati Uniti hanno sospeso l'elaborazione di tutte le richieste di immigrazione provenienti da cittadini afghani, dopo che un afghano è stato identificato come il sospettato della sparatoria contro due soldati della Guardia Nazionale vicino alla Casa Bianca. Lo riferisce la Bbc. I Servizi per la Cittadinanza e l'Immigrazione degli Stati Uniti hanno affermato che la decisione è stata presa in attesa di una revisione dei "protocolli di sicurezza e controllo".