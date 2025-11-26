Giornale di Brescia
Sparatoria vicino alla Casa Bianca, due soldati colpiti

WASHINGTON, 26 NOV - I media internazionali riportano di una sparatoria ad un isolato vicino alla Casa Bianca e di due membri della Guardia nazionale colpiti. "La Casa Bianca è a conoscenza e sta monitorando questa tragica situazione", ha dichiarato la portavoce Karoline Leavitt, precisando che Donald Trump "è stato informato" di quanto accaduto. La polizia di Washington ha confermato che un sospettato è stato arrestato. "La zona è stata messa in sicurezza. Un sospettato è in custodia", ha scritto la Metropolitan Police su X.

