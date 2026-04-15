Sparatoria in una scuola media in Turchia, ci sono morti

ISTANBUL, 15 APR - Un attacco armato in una scuola media nel sud est della Turchia, in provincia di Kahramanmaras, ha provocato la morte di alcune persone e numerosi feriti. Secondo l'emittente Ntv, un individuo armato ha aperto il fuoco in un'aula della scuola mentre il governatore locale ha affermato Mukerrem Unluer ha affermato che ci sono delle vittime mentre, sempre secondo Ntv, l'attentatore sarebbe stato arrestato. La sparatoria si è verificate alle 13:30 ora locale. Solo ieri, un individuo armato era entrato in una scuola superiore sempre nel sud est della Turchia e aveva iniziato a sparare, ferendo 16 persone, prima di togliersi la vita.