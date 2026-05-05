Sparatoria in una scuola in Brasile, due morti e feriti

RIO BRANCO, 05 MAG - Due persone sono morte e diversi studenti sono rimasti feriti in una sparatoria avvenuta oggi all'interno dell'Istituto São José di Rio Branco, capitale dello Stato brasiliano dell'Acre, nell'Amazzonia occidentale. Lo riferiscono i media locali tra cui il portale Uol, citando la Polizia militare. Secondo le prime ricostruzioni, un ragazzo di 13 anni sarebbe entrato armato nella scuola aprendo il fuoco contro le persone presenti. Le vittime sarebbero due dipendenti dell'istituto scolastico. Alcuni alunni sono rimasti feriti e sono stati soccorsi dai servizi di emergenza, mentre la polizia ha isolato l'area e avviato le indagini. Le forze dell'ordine sono al lavoro per chiarire la dinamica e le motivazioni dell'attacco.L'episodio ha provocato forte commozione nello Stato amazzonico e riacceso il dibattito sulla sicurezza nelle scuole brasiliane, dopo una serie di episodi violenti registrati negli ultimi anni nel Paese sudamericano.