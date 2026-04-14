Sparatoria in un liceo turco, si suicida l'attentatore
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ISTANBUL, 14 APR - L'assalitore che ha iniziato a sparare dopo essere entrato in un liceo nel sud est della Turchia, in provincia di Sanliurfa, si è tolto la vita con la sua stessa arma. Lo ha dichiarato il governatore provinciale, Hasan Sildak, come riferisce l'emittente Ntv, aggiungendo che l'assalitore era nato nel 2007 ed era un ex studente della stessa scuola superiore. Durante la sparatoria 16 persone, soprattutto studenti, sono rimaste ferite.
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