Sparatoria in un college in Virginia, un morto e due feriti

WASHINGTON, 12 MAR - Una sparatoria è avvenuta questa mattina nel campus dell'Old Dominion University, a Norfolk, in Virginia, causando un morto e due feriti. L'assalitore è stato ucciso: era un ex membro della Guardia Nazionale con precedenti penali per terrorismo. Lo riportano i media americani. Si tratta di Mohamed Bailor Jalloh, che nel 2016 è stato condannato a 11 di carcere per aver tentato di fornire supporto materiale all'Isis. Era uscito due anni fa.

WASHINGTON

