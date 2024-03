CHIARANO (TREVISO), 07 MAR - Un uomo di 37 anni originario del Kosovo è stato colpito da alcuni colpi di arma da fuoco, poco prima delle 8.00 di stamani, in una strada di Chiarano (Treviso). Gli esecutori sono ignoti. Soccorso e ricoverato all'ospedale, non è in pericolo di vita. Sul posto stanno operando i carabinieri.