Sparatoria con 7 feriti in liceo turco, trattative in corso con attentatore

(ANSA-AFP) - ISTANBUL, 14 APR - Un attentatore ha aperto il fuoco in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, ferendo almeno sette persone, tra cui studenti, secondo quanto riportato dai media locali. Le forze speciali di sicurezza, dispiegate presso l'istituto nel distretto di Siverek, nella provincia di Sanliurfa, hanno evacuato gli studenti mentre sono in corso le trattative per convincere l'attentatore ad arrendersi, come riportato dall'emittente privata Ntv. L'assalitore armato di un fucile da caccia è uno studente, secondo quantori ferisce Ntv. (ANSA-AFP).