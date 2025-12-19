Sparatoria alla Brown University, sospettato trovato morto

ROMA, 19 DIC - Il sospettato della sparatoria alla Brown University è stato trovato morto dopo essersi tolto la vita. Lo ha dichiarato il capo della polizia di Providence, Oscar L. Perez. Le forze dell'ordine poche ore fa sono state viste pattugliare una zona di Salem, nel New Hampshire, dove è stata trovata un'auto abbandonata con una targa che si ritiene possa essere collegata al sospettato.