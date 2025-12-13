Sparatoria alla Brown University, 'due morti e sino a 20 feriti'

WASHINGTON, 13 DIC - Tre alti funzionari delle forze dell'ordine affermano che in questa fase delle indagini per la sparatoria alla Brown University, Providence, Rhode Island (Stati Uniti) ci sono due morti e fino a 20 feriti, ma non tutti i feriti potrebbero essere stati colpiti da proiettili. Lo scrive su X il reporter di Nbc Tom Winter. Attorno alla mezzanotte (ora italiana) la Brown University ha diffuso una allerta per avvisare che la ricerca del sospetto che ha sparato nel campus "è ancora in corso", invitando tutti a "continuare a rimanere al riparo".