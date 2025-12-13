Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sparatoria alla Brown University, 'due morti e sino a 20 feriti'

AA

WASHINGTON, 13 DIC - Tre alti funzionari delle forze dell'ordine affermano che in questa fase delle indagini per la sparatoria alla Brown University, Providence, Rhode Island (Stati Uniti) ci sono due morti e fino a 20 feriti, ma non tutti i feriti potrebbero essere stati colpiti da proiettili. Lo scrive su X il reporter di Nbc Tom Winter. Attorno alla mezzanotte (ora italiana) la Brown University ha diffuso una allerta per avvisare che la ricerca del sospetto che ha sparato nel campus "è ancora in corso", invitando tutti a "continuare a rimanere al riparo".

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
WASHINGTON

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario