Sparatoria alla Brown University, due morti e otto feriti gravi

WASHINGTON, 13 DIC - Nella sparatoria alla Brown University, prestigiosa università della Ivy League nello stato nord-orientale del Rhode Island, ci sono due morti e otto feriti in condizioni critiche ma stabili: lo ha detto in una conferenza stampa il sindaco di Providence, Brett Smiley, confermando che per ora il sospetto non è stato arrestato. "Il sospetto che ha sparato nel campus - ha detto Timothy O'Hara, vice capo della polizia del Rhode Island, in una conferenza stampa - è un uomo vestito di nero". La polizia ha spiegato che una persona era stata inizialmente fermata dopo la sparatoria, ma poi è risultata estranea all'episodio. Ora gli investigatori stanno collaborando con l'Fbi per monitorare le videocamere del campus e dei dintorni e individuare il sospetto. Quanto all'accesso agli edifici del campus, normalmente è necessario una card, ma oggi era giorno di esami e forse c'è stato un via vai maggiore che potrebbe aver facilitato l'ingresso di un estraneo. "Che cosa terribile. Tutto ciò che possiamo fare ora è pregare per le vittime" ha commentato il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump.

Argomenti
WASHINGTON

