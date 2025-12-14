Giornale di Brescia
Sparatoria alla Brown University, diffuso video del sospetto

WASHINGTON, 13 DIC - Le autorita' hanno diffuso un breve video del sospetto della sparatoria alla Brown University mentre lascia l'edificio camminando verso Hope Street e hanno chiesto la collaborazione di chi ha informazioni utili a identificarlo. Il volto del sospettato, inquadrato solo di spalle, non è visibile nel video e, secondo quanto riferito dai testimoni, potrebbe aver indossato una maschera mimetica grigia, ha dichiarato il vice capo della polizia di Providence, Timothy O'Hara. Al momento ci sono 400 uomini delle forze dell'ordine in campo per le ricerche.

WASHINGTON

