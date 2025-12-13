Giornale di Brescia
Sparatoria alla Brown University, 'arrestato un sospetto'

WASHINGTON, 13 DIC - Sparatoria nel campus della Brown University, prestigiosa università della Ivy League nello stato nord-orientale del Rhode Island. L'ateneo ha comunicato che un sospetto è stato arrestato. "È in corso una sparatoria vicino agli edifici Barus e Holley. La polizia della Brown University e di Providence è sul posto", ha dichiarato l'università in un avviso di emergenza, esortando tutti a mettersi al riparo. "Un sospetto è stato arrestato. Chiudete a chiave le porte, silenziate i telefoni e rimanete nascosti fino a nuovo avviso". La prestigiosa università di Providence, vicino a Boston, conta circa 11.000 studenti.

