Sparatoria a Washington, i due soldati sono morti

WASHINGTON, 26 NOV - I due militari della Guardia Nazionale colpiti a Washington sono morti. Lo ha annunciato il governatore della West Virginia. "È con profondo dolore che confermiamo che entrambi i membri della Guardia Nazionale del West Virginia, colpiti oggi a Washington sono deceduti a causa delle ferite riportate", ha scritto il governatore Patrick Morrisey. "Questi coraggiosi cittadini hanno perso la vita al servizio del loro Paese. Siamo in costante contatto con le autorità federali mentre le indagini proseguono. Tutto il nostro Stato è vicino al dolore delle loro famiglie, dei loro cari e della comunità della Guardia Nazionale. Il West Virginia non dimenticherà mai il loro servizio né il loro sacrificio, e chiederemo la piena responsabilità per questo atto orribile", ha aggiunto.

