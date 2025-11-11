Sparatoria a Udine, 3 persone ferite, due molto gravi

UDINE, 11 NOV - Una sparatoria è avvenuta dopo le 18 in via della Roggia, non lontano dalla sede della Regione Fvg, e tre persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera molto grave. Tutti e tre i feriti sono stati soccorsi e sono ricoverati all'ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto, tra i primi ad arrivare, sono stati gli operatori sanitari della Sores, e le forze dell'ordine. Le indagini vengono condotte dalla Polizia.