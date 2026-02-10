Giornale di Brescia
Sparatoria a Rogoredo, per gli agenti omicidio colposo con scriminante

MILANO, 10 FEB - Con la morte tre giorni fa del cinese che aveva sparato contro gli agenti, i quali avevano risposto al fuoco nel quartiere Rogoredo, a Milano, è cambiata, come da prassi, anche l'imputazione nel fascicolo aperto a garanzia sui quattro poliziotti delle Uopi, le unità specializzate della Polizia di Stato, intervenuti quel pomeriggio del primo febbraio scorso. L'ipotesi è passata da concorso in lesioni colpose a concorso in omicidio colposo, ma sempre con la scriminante, ossia la causa di giustificazione, dell'uso "legittimo delle armi". Scriminante che di fatto, al termine delle indagini a garanzia, può portare all'archiviazione del reato. Uno di loro, in particolare, aveva sparato al 30enne. Il fascicolo sulla morte del cinese, che poco prima aveva colpito con una mazza una guardia giurata portandogli via la pistola, è coordinato dal procuratore Marcello Viola e dalla pm Simona Ferraiuolo, con accertamenti della Squadra mobile della Polizia.

MILANO

