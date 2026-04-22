Sparano ai ciclisti dall'auto con una carabina ad aria compressa, denunciati

PADOVA, 22 APR - I Carabinieri di Lozzo Atestino (Padova) hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Rovigo due 18enni residenti nel padovano per getto pericoloso di cose, poiché avrebbero sparato con una carabina ad aria compressa da un'auto in corsa contro un gruppo di ciclisti. L'episodio era avvenuto nel primo pomeriggio del 6 aprile scorso, Lunedì dell'Angelo. I militari erano intervenuti nella frazione di Vò Vecchio, su richiesta della Centrale Operativa di Abano Terme (Padova). Poco prima, un ciclista era stato colpito alla gamba sinistra da alcuni pallini, esplosi presumibilmente con un fucile ad aria compressa, dal passeggero di un'auto che poi si era velocemente allontanata. La vittima ha descritto la dinamica dell'accaduto, fornendo il modello, il colore e parte della targa dell'autovettura, che aveva tendine bianche all'interno del lunotto posteriore. I militari hanno analizzato le immagini del sistema di videosorveglianza comunale, riuscendo a individuare l'auto e a documentare il transito nella zona, con due giovani a bordo. Identificato il proprietario, hanno quindi raggiunto la sua residenza, e visto la vettura parcheggiata in cortile. In casa c'era il figlio, un 18enne che ha ammesso di essere stato lui alla guida; ha consegnato spontaneamente una carabina elettrica da soft-air, che si trovava sul sedile posteriore del veicolo e che è stata sequestrata. I Carabinieri hanno poi rintracciato e identificato il passeggero, un coetaneo del posto. E' stato ricostruito un altro episodio, ai danni di altri tre ciclisti, avvenuto nella stessa giornata, segnalato da una donna che ha chiamato la Stazione di Lozzo Atestino.