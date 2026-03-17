Spara all'ex compagna e la ferisce, arrestato un uomo di 46 anni

POTENZA, 17 MAR - Tentato femminicidio ieri sera a Genzano di Lucania (Potenza): un uomo di 46 anni ha sparato un colpo d'arma da fuoco contro l'ex compagna, di 52, che è rimasta ferita a una spalla. La donna, trasportata all'ospedale San Carlo di Potenza, non sarebbe in pericolo di vita. L'uomo è poi fuggito ma è stato rintracciato e arrestato poco dopo dai Carabinieri della stazione di Genzano di Lucania e della Compagnia di Venosa (Potenza) che conducono le indagini coordinate dalla Procura della Repubblica del capoluogo lucano.