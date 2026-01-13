Giornale di Brescia
Spara alla moglie malata e si uccide nel Novarese

TORINO, 13 GEN - Un uomo di 88 anni ha ucciso con un colpo di pistola la moglie di 83 anni, da tempo malata, per poi rivolgere l'arma contro di sé, togliendosi la vita. È una prima ricostruzione effettuata dai carabinieri per i due anziani trovati morti a Cameri, in provincia di Novara: quella di un omicidio-suicidio. La coppia viveva in una villetta di strada Ceppo, una zona residenziale del comune dell'Ovest Ticino. L'arma, di grosso calibro, era regolarmente detenuta. L'allarme è arrivato in tarda mattinata e sul posto sono accorsi i carabinieri e il medico legale, che ha constatato il decesso delle due persone.

