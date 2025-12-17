"Spara a Giorgia", seconda scritta intimidatoria nel Varesotto

BUSTO ARSIZIO, 17 DIC - Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa nella notte a Busto Arsizio (Varese). Questa volta, la frase intimidatoria nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni è apparsa sui muri a lato del quartier generale cittadino del Partito Democratico, a Beata Giuliana, che ha subito condannato il gesto. L'episodio, immediatamente denunciato alla Digos che indaga con il commissariato cittadino di Polizia di Stato, arriva a due giorni di distanza da un fatto identico segnalato sempre a Busto Arsizio. Nel primo caso la scritta "Spara a Giorgia" con stella a cinque punte era comparsa sulla sede della Lega. La sola differenza tra i due fatti è rappresentata dallo spray utilizzato. Gli inquirenti stanno vagliando i filmati delle telecamere presenti in zona per cercare di dare un volto agli autori delle scritte intimidatorie, che potrebbero essere sempre gli stessi.