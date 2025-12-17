Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

"Spara a Giorgia", seconda scritta intimidatoria nel Varesotto

AA

BUSTO ARSIZIO, 17 DIC - Una seconda scritta "Spara a Giorgia" con la stella a cinque punte delle Brigate Rosse è comparsa nella notte a Busto Arsizio (Varese). Questa volta, la frase intimidatoria nei confronti della presidente del consiglio Giorgia Meloni è apparsa sui muri a lato del quartier generale cittadino del Partito Democratico, a Beata Giuliana, che ha subito condannato il gesto. L'episodio, immediatamente denunciato alla Digos che indaga con il commissariato cittadino di Polizia di Stato, arriva a due giorni di distanza da un fatto identico segnalato sempre a Busto Arsizio. Nel primo caso la scritta "Spara a Giorgia" con stella a cinque punte era comparsa sulla sede della Lega. La sola differenza tra i due fatti è rappresentata dallo spray utilizzato. Gli inquirenti stanno vagliando i filmati delle telecamere presenti in zona per cercare di dare un volto agli autori delle scritte intimidatorie, che potrebbero essere sempre gli stessi.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
BUSTO ARSIZIO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario