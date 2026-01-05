'Spara a Giorgia. Br', la scritta in un parcheggio a Porto Recanati
AA
PORTO RECANATI, 05 GEN - "Spara a Giorgia", accanto la sigla Br, intervallata da una stella a cinque punte. La scritta, vergata con vernice spray di colore rosso, è apparsa oggi sul muro di un parcheggio di un locale vicino al mare a Porto Recanati zona Scossicci (Macerata). Sull'episodio sta svolgendo accertamenti la Digos della Questura di Macerata per risalire all'autore.
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato
Argomenti