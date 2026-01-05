Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

'Spara a Giorgia. Br', la scritta in un parcheggio a Porto Recanati

AA

PORTO RECANATI, 05 GEN - "Spara a Giorgia", accanto la sigla Br, intervallata da una stella a cinque punte. La scritta, vergata con vernice spray di colore rosso, è apparsa oggi sul muro di un parcheggio di un locale vicino al mare a Porto Recanati zona Scossicci (Macerata). Sull'episodio sta svolgendo accertamenti la Digos della Questura di Macerata per risalire all'autore.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
PORTO RECANATI

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario