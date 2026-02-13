Giornale di Brescia
Spara a due vicini in Brianza, fermato un sessantenne

BRUGHERIO, 13 FEB - È stato fermato dai carabinieri l'autore dell'aggressione a colpi di arma da fuoco, nella quale sono rimasti feriti due uomini, di 25 e 58 anni,forse legati da legami di parentela, questa sera in via Lodigiana a Brugherio (Monza), all'interno di una cascina residenziale. Si tratta di un sessantenne, anche lui italiano. Quest'ultimo, secondo una prima ricostruzione, ha esploso diversi colpi di arma da fuoco contro i due uomini, prima di tentare di allontanarsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri, due ambulanze e un'auto medica. I due feriti sono stati trasportati in ospedale in gravi condizioni. Per il sessantenne al momento le accuse sono di tentato duplice omicidio.

