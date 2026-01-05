Spagna, falsi profili social della principessa Leonor usati per truffe online

MADRID, 05 GEN - La Fundacion Princesa de Asturias ha lanciato un allarme per avvertire il pubblico della presenza di profili falsi sui social che "usurpano l'identità" della principessa Leonor, l'erede al trono di Spagna, per realizzare truffe, promettendo aiuti economici in cambio di pagamenti. Il messaggio, pubblicato sulla pagina web della Fondazione dopo aver intercettato i falsi profili che si spacciano per 'Sua Altezza Reale", avverte che la principessa delle Asturie "non dispone di programmi di aiuti economici a privati". I truffatori, sfruttando l'assenza di un account ufficiale della principessa su TikTok, creano video con l'intelligenza artificiale in cui la supposta 'Leonor' promette aiuti economici sostanziosi in cambio del pagamento simbolico di un deposito. Tuttavia, dopo aver versato "una piccola tassa", le vittime vengono invitate a pagare ulteriori somme, finché i truffatori non spariscono. Il 'modus operandi' rivelato già nei mesi scorsi da alcuni media, fra i quali El Pais, si è diffuso grazie all'algoritmo di TikTok che premia i video con molte interazioni. Le truffe superano infatti i milioni di visualizzazioni. Nei video è richiesto spesso di lasciare commenti o dati personali per ottenere gli aiuti, mentre i truffatori contattano le vittime tramite messaggi privati e telefonate, fingendosi avvocati o facendosi addirittura passare per la stessa Leonor. Nonostante le segnalazioni, TikTok non ha rimosso i contenuti fraudolenti. Per cui la Fondazione, dopo aver ribadito che non dispone di programmi di aiuto economico, esorta il pubblico a fare attenzione ai raggiri.