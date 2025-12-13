Giornale di Brescia
'SpaceX valutata 800 miliardi, sarebbe la prima società privata al mondo'

WASHINGTON, 12 DIC - SpaceX, la società spaziale di Elon Musk, si avvia ad essere valutata 800 miliardi. Lo scrive il New York Times. Una vendita di azioni interne a 421 dollari per azione farebbe diventare SpaceX la società privata più preziosa al mondo, superando l'azienda di intelligenza artificiale OpenAI, attualmente valutata circa 500 miliardi di dollari. L'azienda produttrice di razzi e satelliti ha comunicato ai dipendenti venerdì che avrebbe acquistato azioni interne in un'operazione che la valuterebbe intorno agli 800 miliardi di dollari, e ha dichiarato di prepararsi per una potenziale offerta pubblica iniziale l'anno prossimo.

