SpaceX punta alla creazione di un insediamento sulla Luna

ROMA, 09 FEB - SpaceX sta mettendo da parte il suo obiettivo a lungo termine di inviare esseri umani su Marte, per dare priorità alla creazione di un insediamento sulla Luna. Lo ha dichiarato il fondatore Elon Musk, secondo quanto riferisce Afp. L'azienda spaziale del miliardario sudafricano ha ottenuto un enorme successo come appaltatore della NASA, ma per anni i critici hanno definito troppo ambiziosi i piani di colonizzazione di Marte di Musk. La mossa allinea Musk alla decisione del presidente degli Stati Uniti Trump di abbandonare l'invio di americani su Marte. "Per chi non lo sapesse, SpaceX ha già spostato l'attenzione sulla costruzione di una città autosufficiente sulla Luna, potenzialmente possiamo realizzarla in meno di 10 anni, mentre per Marte ci vorrebbero più di 20 anni", ha scritto Musk in un post su X. Le difficoltà nel raggiungere Marte includono il fatto che "è possibile viaggiare su Marte solo quando i pianeti si allineano ogni 26 mesi". "Possiamo effettuare lanci verso la Luna ogni 10 giorni", ha aggiunto.

ROMA

