Spaccio nei boschi e musica trap, 19 arresti nel Varesotto

VARESE, 21 OTT - La polizia di Stato di Varese sta eseguendo dalle prime ore di questa mattina 19 misure di custodia cautelare a carico di soggetti italiani e stranieri accusati, a vario titolo, di traffico di cocaina, eroina e hashish, estorsione e possesso di armi. L'operazione Note Stonate, coordinata dalla procura varesina, ha messo in risalto una commistione tra il dilagante fenomeno dello spaccio nei boschi della provincia di Varese e un locale gruppo musicale rap - trap, dal quale i pusher di quelle aree boschive hanno acquistato armi e droga. Tra gli arrestati infatti c'è anche il frontman di una band locale, molto nota anche nel Milanese.