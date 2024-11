Spaccio di hashish ed estorsioni, 16 minorenni indagati

VENEZIA, 18 NOV - I Carabinieri di Castelfranco Veneto (Treviso) hanno eseguito perquisizioni domiciliari nei confronti di 16 ragazzi tra i 15 e i 17 anni, indagati a vario titolo e in concorso per estorsione e spaccio di stupefacenti nella cittadina di Vedelago (Treviso) tra marzo e ottobre. L'operazione risale a sabato scorso, ed è stata resa nota oggi. Due degli indagati erano già sottoposti alla misura cautelare della permanenza in casa, nell'ambito dello stesso procedimento. Le indagini, coordinate dalla Procuratrice presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia, hanno portato alla luce una rete di traffico di droga gestita dal gruppo di adolescenti, che non si limitava allo spaccio ma in alcuni casi avrebbe anche estorto denaro ai clienti, ricorrendo a minacce e intimidazioni, anche tramite i social network. Gli accertamenti sono scattati il 31 luglio scorso, dopo l'arresto in flagranza di due minorenni e un maggiorenne, sorpresi dai Carabinieri di Vedelago mentre ricevevano 200 euro da un coetaneo. Uno degli indagati, nel frattempo diventato maggiorenne, è stato trovato in possesso di circa 1,2 chilogrammi di hashish e di 4.600 euro in contanti, presumibilmente frutto dell'attività illecita, e arrestato. Nelle abitazioni di altri tre sono stati rinvenuti materiali per il confezionamento della droga e una modica quantità di hashish già pronta.