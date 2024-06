Spaccio di droga nel Napoletano, 11 arresti dei Carabinieri

NAPOLI, 25 GIU - I Carabinieri del Nucleo investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip di Napoli su richiesta della Dda, nei confronti di 11 persone gravemente indiziate di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Gli indagati fanno parte di due distinti gruppi criminali di Acerra messisi in affari tra il mese di giugno 2022 e il mese di aprile 2023. Secondo quanto emerso dalle indagini, le attività illecite sarebbero state condotte sia attraverso il rifornimento di rivenditori all'ingrosso provenienti da altre città della provincia di Napoli, sia con la vendita al dettaglio dello stupefacente ai clienti nelle 'piazze di spaccio' o direttamente a domicilio. Si tratta della terza ondata di arresti nella città di Acerra, comune alle porte di Napoli: finora in totale sono 40 le persone finite in manette a partire dallo scorso 17 luglio e quattro i gruppi criminali che spacciavano nella città dell'hinterland partenopeo.