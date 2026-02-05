Spacciavano droga per 70mila euro al mese, dieci arresti a Trieste

TRIESTE, 05 FEB - La Polizia di Stato di Trieste ha eseguito dieci ordinanze applicative di misure cautelari emesse dal G.I.P. del Tribunale di Trieste su richiesta del pm Marco Faion della Procura a carico di altrettanti cittadini di origine afghana e pakistana responsabili, a vario titolo, in concorso, di spaccio al dettaglio di droga (cocaina e hashish), che assicurava entrate per 60-70mila euro al mese. Gli agenti hanno inoltre sequestrato 7 kg di hashish e cocaina e oltre 20.000 euro in contanti e una pistola giocattolo. Sono 19 le persone indagate e 7 quelle arrestate in flagranza di reato. All' operazione hanno partecipato oltre 70 uomini della Polizia di Stato con unità cinofile della Guardia di Finanza e della Polizia Locale. Le indagini, condotte dalla Squadra Mobile e coordinate dalla Procura di Trieste, sono iniziate nel settembre 2025 scoprendo che lo spaccio avveniva in un immobile nella centrale via Canova, utilizzato anche come abitazione da parte di alcuni indagati. I clienti si presentavano alla porta e chiedevano: dopo qualche minuto veniva loro consegnata la droga. Per agevolare il via vai della clientela era stato danneggiato il portone dello stabile. Gli agenti della Squadra Mobile hanno documentato più di 6000 cessioni in favore di centinaia di acquirenti che, a tutte le ore del giorno e della notte, giungevano al terzo piano. Erano coinvolti anche altri condomini - alcuni già destinatari di provvedimenti limitativi della libertà personale - spacciando o detenendo la sostanza per conto della banda.