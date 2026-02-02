Giornale di Brescia
Sovrintenza capitolina, alle 11 venduti 3mila biglietti per fontana Trevi

ROMA, 02 FEB Da quando hanno aperto la prevendita a oggi alle 11 sono stati venduti circa 3000 biglietti (tra prevendite e acquistati in loco) per la fontana di Trevi. Le prevendite sono partite a fine gennaio (circa 2300) + circa 600 con ticket in loco. Fanno sapere dalla Sovrintenza Capitolina. "E' una giornata importante per Roma - ha detto l'assessore capitolino ai Grandi Eventi e Turismo, Alessandro Onorato - prima qui c'era una calca sistematica e un alto tasso di borseggi, oltre a persone che bivaccavano, mangiavano e volevano magari farsi pure un pediluvio.Nell'ultimo anno grazie ai controlli sistematici non si sono registrate più illegalità nè tentativi nuotate come avveniva in passato".

ROMA

