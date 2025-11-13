Sottratti 2 mln destinati a coste sarde, arrestato ex direttore

CAGLIARI, 13 NOV - L'ex direttore dell'Agenzia Conservatoria delle Coste della Sardegna, Giovanni Piero Sanna, è stato arrestato dalla Guardia di Finanza di Cagliari, insieme ad altre due persone con l'accusa di avere sottratto circa 2 milioni di euro, dal 2020 al 2024,destinati alla valorizzazione ed alla conservazione del patrimonio costiero dell'Isola. I tre si trovano ai domiciliari ma sono cinque in tutto gli indagati accusati a vario titolo di associazione per delinquere, peculato, sostituzione di persona, falsità materiale e autoriciclaggio. Sequestrati anche tre milioni di euro a titolo preventivo.