Sottrae il figlio durante iter pre-affido, mamma e bimbo in fuga

Un'immagine diffusa dall'Ufficio stampa della Polizia di Stato il 4 agosto 2023. Sono stati 9 gli arresti effettuati, nella sola giornata di ieri, dalla Polizia ferroviaria nell’ambito di controlli potenziati, nelle stazioni di tutta Italia, in relazione al consueto aumento di viaggiatori che si registra nel periodo estivo. 13.000 le persone controllate e 25 quelle indagate per vari reati. 572 le pattuglie impegnate nelle stazioni e 110 quelle a bordo treno. Nel corso delle attività sono stati rintracciati anche 5 stranieri in posizione irregolare e 9 minori non accompagnati restituiti alle famiglie o collocati in comunità. ANSA/ UFFICIO STAMPA POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++ NPK +++