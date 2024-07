Sottosegretario Silli, 'solide relazioni con il Costa Rica'

SAN JOSE, 02 LUG - "Il Costa Rica è uno dei principali partner dell'Italia in America Centrale, in ragione di antichi vincoli di amicizia e di un solido rapporto, di cui, proprio nel 2024, ricorre il 160mo anniversario". Lo evidenzia il sottosegretario di Stato agli Affari esteri ed alla Cooperazione internazionale Giorgio Silli, impegnato in una missione in America Latina. In occasione dei colloqui con la viceministra degli Esteri, Lydia Peralta Cordero, e la viceministra dell'Interno, Marlen Luna, il sottosegretario ha sollevato il caso della minore contesa Cora Dwyn Zardini. La madre della piccola, Annalisa Lucifero, ha ottenuto asilo politico in Costa Rica, dove è scappata a marzo 2022 portando con sé anche la bimba, che nel frattempo, a dicembre, ha compiuto 11 anni. Il padre, Stefano Zardini, 41 anni, che abita a Somma Lombardo (Varese), a cui i giudici del tribunale dei minori dopo la separazione hanno affidato i due figli più grandi, i fratelli di Cora, spera ancora di riabbracciare la figlia.