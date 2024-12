Sottoposto a Daspo, sorpreso a giocare in campionato calcio a 5

BENEVENTO, 09 DIC - Un trentaquattrenne di Napoli è stato denunciato dai carabinieri alla Procura della Repubblica per violazione del DASPO (divieto di accedere alle manifestazioni sportive), della durata di due anni, emesso dalla Questura di Benevento, perché sorpreso a giocare in una competizione di calcio a cinque, valevole per il campionato di serie D, tenutosi presso il palazzetto dello sport di Telese Terme. L'uomo è stato individuato tra i giocatori della squadra locale, in violazione del divieto imposto dall'autorità competente emesso a seguito di un evento verificatosi nel 2023.