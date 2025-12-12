Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sostanza urticante nell'aria, studenti evacuati in un liceo di Milano

AA

MILANO, 12 DIC - Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati questa mattina al liceo Cardano di Milano per una intossicazione dovuta probabilmente alla presenza nell'aria di una sostanza urticante. Cinque persone risultano lievemente intossicate e sono in questo momento curate dal personale del 118. Per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti anche con gli esperti del nucleo Nbcr, di effettuare i necessari controlli, il secondo piano dell'edificio scolastico di via Natta è stato completamente liberato. Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate da poco senza che siano emerse ulteriori criticità. Un episodio analogo, sempre nella stessa scuola, era avvenuto anche ieri mattina, con alcuni studenti che erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MILANO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario