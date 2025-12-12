Sostanza urticante nell'aria, studenti evacuati in un liceo di Milano

MILANO, 12 DIC - Un centinaio fra studenti, docenti e collaboratori scolastici sono stati evacuati questa mattina al liceo Cardano di Milano per una intossicazione dovuta probabilmente alla presenza nell'aria di una sostanza urticante. Cinque persone risultano lievemente intossicate e sono in questo momento curate dal personale del 118. Per consentire ai vigili del fuoco, intervenuti anche con gli esperti del nucleo Nbcr, di effettuare i necessari controlli, il secondo piano dell'edificio scolastico di via Natta è stato completamente liberato. Le operazioni di controllo e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate da poco senza che siano emerse ulteriori criticità. Un episodio analogo, sempre nella stessa scuola, era avvenuto anche ieri mattina, con alcuni studenti che erano dovuti ricorrere alle cure dei sanitari.