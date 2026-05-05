Sospetto caso di virus Chikungunya all'ospedale di Livorno

- LIVORNO, 05 MAG - Il dipartimento prevenzione dell'Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha segnalato al Comune di Livorno che al reparto Malattie infettive dell'ospedale è ricoverato una paziente con sospetto virus Chikungunya, malattia tropicale trasmessa dalla zanzara tigre. L'Asl ha prescritto al Comune una disinfestazione urgente per emergenza sanitaria, in un'area di 200 metri intorno al perimetro dell'ospedale e nell'area di 200 metri intorno a uno stabilimento di via Leonardo da Vinci, compresa la linea ferroviaria nel punto prospiciente lo stesso impianto. Viste le condizioni meteorologiche, l'intervento è attualmente previsto per giovedì 7 maggio.La paziente è una donna di circa 40 anni, residente a Livorno. Si è presentata nei giorni scorsi in ospedale con febbre, riferisce la Asl, e con successivo sviluppo di particolare eruzione cutanea. La donna è ancora ricoverata, ma in buone condizioni di salute. E' stata sottoposta a trattamento, prosegue la Asl, e non è più in grado di trasmettere la malattia. Il virus Chikungunya può essere trasmesso esclusivamente tramite la puntura di una zanzara tigre. Per questo sono state disposte misure di disinfestazione mirate per la massima riduzione della popolazione di insetti vettori. La disinfestazione da zanzare tigre viene fatta con interventi insetticidi sia adulticidi che larvicidi, con ricerca e eliminazione dei focolai larvali nelle aree individuate dall'Azienda Sanitaria. Tra queste anche un'area di 200 metri da via Carlo Meyer al perimetro compreso fra via dei Funaioli-via Montebello, via San Jacopo in Acquaviva, via Forte dei Cavalleggeri e nel tratto compreso di viale Italia, compresa l'area verde di piazza Mascagni.