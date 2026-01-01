Giornale di Brescia
Sospetta intossicazione alimentare, famiglia in ospedale nel Pescarese

CEPAGATTI, 01 GEN - I componenti di un intero nucleo familiare sono rimasti vittime nella tarda serata di ieri, notte di San Silvestro, di una probabile intossicazione alimentare. La famiglia era a cena a Villanova di Cepagatti, nel Pescarese, quando improvvisamente le persone presenti hanno iniziato ad accusare malesseri vari con sintomi di vomito. Sette le persone soccorse di cui 3 persone portate all'ospedale Ss Annunziata di Chieti (2 sono ragazzini di 12 e 16 anni) e 4 portati all'ospedale civile di Pescara. Sul posto hanno lavorato i sanitari del 118 con 4 ambulanze (tre mezzi di Pescara e uno di Chieti).

