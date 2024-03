Sospeso dopo 36 giorni il presidio dei trattori a Termoli

TERMOLI, 13 MAR - "C'è stata un'apertura della Regione Molise con il Presidente Roberti e l'Assessore Micone alle problematiche dell'agricoltura e, per tale motivo, abbiamo deciso di fare una pausa nel presidio di protesta che è andato avanti per 36 giorni". Così i coltivatori di 'Uniti per l'Agricoltura' protagonisti di un sit-in per oltre un mese a Termoli con i trattori in Piazza Donatori di Sangue. Da ieri la zona è tornata fruibile ai cittadini. I mezzi agricoli, per ora, sono stati tolti. La decisione è arrivata a conclusione di un incontro di una delegazione di agricoltori del Basso Molise in Regione. "Qualora non dovessero esserci riscontri - dicono i giovani coltivatori - torneremo nuovamente a manifestare da subito". Chiesta la caccia selettiva per i cinghiali, divenuti una piaga per la categoria, ma anche la liquidazione di indennizzi e fondi del settore.