Sospese nuovamente le ricerche per l'alpinista sull'Ortles

BOLZANO, 08 GIU - Sono state nuovamente sospese per l'elevato rischio valanghe le ricerche dell'alpinista altoatesino 44enne, travolto ieri da una slavina mentre stava scalando l'Ortles lungo il canalone Minnigerode. Sono stati trovati alcuni attrezzi di Dieter Pardatscher, come lo zaino, ma gli uomini del soccorso alpino di Solda e quelli della Guardia di finanza non hanno potuto localizzare il disperso. Da ieri altre valanghe si sono abbattute sulla zona, facendo crescere il manto nevoso di altri due metri. Le ricerche, iniziate all'alba, sono state sospese in tarda mattinata perché con l'innalzarsi delle temperature si sono verificati nuovi distacchi. Ieri, l'allarme era stato lanciato dal compagno di cordata che era già in prossimità della vetta e perciò non era stato interessato dalla valanga che poi è scesa per un migliaio di metri. Uno scialpinista di 26 anni è morto nello stesso canalone Minnigerode il 12 maggio scorso durante una discesa con gli sci.