Sos Comitati, in Mugello pala eolica si stacca e finisce in strada

FIRENZUOLA (FIRENZE), 15 APR - In Mugello una pala eolica si stacca e finisce sulla strada, riemergono criticità su sicurezza e controlli. E' quanto denuncia la Coalizione Tess, che riunisce numerose associazioni e comitati. Ieri a Piancaldoli, nel comune di Firenzuola (Firenze), si spiega in una nota, una pala eolica di circa 3,5 metri si è staccata da una turbina; un grosso frammento è stato rinvenuto sulla strada statale. Secondo la Coalizione Tess "l'incidente fortunatamente è avvenuto senza coinvolgere persone o mezzi, tuttavia, data la pericolosità delle componenti delle resine epossidiche delle pale (bisfenolo A e Pfas), l'area dovrà essere bonificata. L'impianto, di vecchia generazione e proporzioni limitate, si trova nelle vicinanze di un sito interessato da un nuovo progetto di mega eolico ("Monte La Fine e Monte Pratolungo"), sul quale si è recentemente espressa contrariamente la Regione Toscana". L'episodio, si osserva ancora, "riporta con forza all'attenzione dell'opinione pubblica l'inadeguatezza della normativa italiana sulle distanze di sicurezza degli aerogeneratori, dimostrando quanto da tempo l'associazione Amici della Terra e studi legali dotati di tecnici esperti vanno affermando a proposito della necessità di riparametrare i calcoli su gittata e distanze e di monitorare la corretta applicazione delle linee Guida per l'autorizzazione degli impianti". L'incidente inoltre "attesta un punto di vulnerabilità: il controllo periodico sugli aerogeneratori. Non ci è noto se la turbina fosse adeguatamente monitorata; sono molti i soggetti preposti - il titolare dell'impianto e diversi enti pubblici. In ogni caso, che si tratti di una falla nel sistema dei controlli, di un errore o di incuria umana, o che l'incidente sia avvenuto nonostante tutti i controlli fossero stati eseguiti correttamente, l'evento dimostra che la presenza di aerogeneratori in prossimità di aree frequentate costituisce sempre una minaccia per la sicurezza e la salute dell'ambiente e delle persone".