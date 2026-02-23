Sorpresi in casa dal proprietario, tre giovani arrestati per rapina

TORINO, 23 FEB - Tre giovani, due italiani di 23 e 21 anni e un albanese di 21, sono stati arrestati dalla polizia a Torino con l'accusa di rapina impropria in concorso. L'episodio è avvenuto nella notte in un condominio della zona Mirafiori Sud. Un inquilino, svegliato da rumori provenienti dalle scale, è sceso per verificare e si è accorto che una persona, con il volto coperto da un passamontagna, si era introdotta nel suo appartamento. I tre sono fuggiti inseguiti dalla vittima e dal figlio; uno di loro è stato raggiunto ma è riuscito a divincolarsi con l'aiuto dei complici. Dopo la richiesta di aiuto, le Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico hanno diramato le descrizioni dei sospetti. Poco dopo un equipaggio ha individuato tre giovani corrispondenti alle caratteristiche mentre scendevano da un taxi ed entravano in un bar tra via Sacchi e corso Sommelier. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato la patente di una delle vittime. Accertato inoltre che i tre avevano gettato poco prima, tra via Barbera e via Portofino, un portafogli e un cellulare sottratti dall'abitazione, oltre al passamontagna utilizzato per il colpo.