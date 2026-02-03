Giornale di Brescia
Soprintendenza di Roma cerca l'originale del dipinto San Lorenzo in Lucina

ROMA, 03 FEB - La Soprintendenza Speciale di Roma da ieri ha attivato le ricerche di archivio per individuare la documentazione, fotografica o disegni di progetti del dipinto originale della cappella del Crocifisso a San Lorenzo in Lucina realizzato nel 2000. La ricerca, avviata a seguito delle indicazioni del ministro della Cultura, Alessandro Giuli, servirà, spiega l'Istituto, "per fare un raffronto con l'attuale decorazione frutto del ripristino avvenuto nel 2025". E' infatti solo a valle di questo raffronto che l'istituto potrà intervenire: quando, in sostanza, emergesse che il ripristino del dipinto non ha rispettato il lavoro commissionato. Il dipinto infatti non è sottoposto ad alcun vincolo essendo un'opera anteriore al 2020: il raggio di azione della Soprintendenza è solo sull'edificio che è tutelato mentre sull'opera può solo esprimere un parere in quanto il dipinto si trova all'interno di un bene protetto. A quanto risulta, tuttavia, le immagini del dipinto al momento disponibili sono solo quelle successive alle infiltrazioni d'acqua e quindi già compromesse e insufficienti a fornire un raffronto con il dipinto originale.

ROMA

