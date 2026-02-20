Giornale di Brescia
Sopralluogo Ciciliano sulla piana di Sibari colpita dal maltempo

CASSANO ALLO IONIO, 20 FEB - Il capo della Protezione civile Fabio Ciciliano, insieme al presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, ha compiuto stamani un sopralluogo aereo sulla piana di Sibari (Cassano allo Ionio) invasa nei giorni scorsi dalle acque del fiume Crati che ha rotto gli argini in più punti. Ciciliano sta ora presiedendo una riunione operativa nella delegazione municipale di Sibari insieme al direttore regionale della Protezione civile Domenico Costarella, con i sindaci di Cassano allo Ionio, Gianpaolo Iacobini, e Corigliano-Rossano Flavio Stasi, i rappresentanti del territorio, i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

Argomenti
CASSANO ALLO IONIO

