Sony World Photography Awards, annunciati i 30 finalisti

ROMA, 03 MAR - Oltre 430mila immagini da più di 200 Paesi, cinque categorie e 30 finalisti, tra cui alcuni italiani: Sony World Photography Awards annuncia i nomi dei finalisti selezionati per il concorso Professional 2026 che celebra autori e progetti all'avanguardia nel mondo della fotografia contemporanea. Le immagini, che provengono da tutto il mondo e celebrano quasi due decenni di eccellenza fotografica, presentano un'avvincente narrazione visiva che abbraccia un'ampia gamma di temi e stili. Il vincitore del prestigioso titolo di 'Photographer of the Year' è selezionato tra i vincitori delle singole categorie del concorso - Architecture & Design, Creative, Documentary Projects, Environment, Landscape, Perspectives, Portraiture, Sport, Still Life e Wildlife & Nature - e sarà annunciato durante una speciale cerimonia di gala il 16 aprile a Londra, dove dal 17 aprile al 4 maggio alla Somerset House sarà aperta al pubblico la mostra fotografica con una selezione delle opere dei fotografi finalisti e dei vincitori di categoria. L'esposizione, poi, proseguirà in altre sedi. "Tra le immagini che abbiamo valutato - spiega la presidente della giuria Monica Allende - mi ha profondamente colpito la celebrazione dell'esperienza umana, dell'amore, della gentilezza e della silenziosa resilienza intessute in realtà complesse e spesso difficili. Molte delle immagini più potenti si sono concentrate su momenti intimi e piccoli atti di eroismo, rivelando la forza e lo spirito duraturi che si trovano nella vita quotidiana". Tra i finalisti italiani, Matteo Trevisan con il lavoro 'Jinê Land' per Environment documenta la ricostruzione ecologica e sociale guidata dalle donne nel Rojava, in Siria, dove le comunità si uniscono in una visione sperimentale per il futuro. Per la categoria 'Portraiture' Federico Borella documenta la comunità Koryo-saram in Uzbekistan, dove una nuova generazione influenzata dalla 'K-Wave' sta abbracciando la propria identità coreana; 'The Faithful' di Jean-Marc Caimi & Valentina Piccinni cattura i ritratti della folla riunita in Piazza San Pietro, nella Città del Vaticano, tra la morte di un Papa e l'elezione del successivo. Per la categoria 'Still Life' 'Daniele Vita propone 'The Bronte Pistachio', uno studio a lungo termine sui pistacchi di Sicilia, fotografati uno ad uno per catturarne da vicino le qualità uniche.