MILANO, 03 FEB - Sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. In particolare, non è più visibile quello Instagram, dove si legge che la pagina è stata "rimossa". Pagina nella quale l'ex agente fotografico rilanciava video del suo format on line 'Falsissimo' con puntate, le ultime in particolare, contro Mediaset e Alfonso Signorini. Anche ieri sera l'ex re dei paparazzi aveva pubblicato una puntata. La rimozione non è dovuta, a quanto si è saputo, ad un provvedimento della magistratura penale, ma potrebbe essere legata alla recente sentenza di inibitoria del Tribunale civile di Milano o ad un'azione autonoma dei colossi del web, tra cui Meta, dopo denunce e diffide arrivate per contenuti diffamatori. "Non so il perché della rimozione, ma è a rischio la libertà di parola", ha detto il legale di Corona, l'avvocato Ivano Chiesa.