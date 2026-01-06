Sono stati rimossi i blocchi stradali vicino a Askatasuna

TORINO, 06 GEN - L'ex centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina 47, sgomberato venti giorni fa e murato, resta presidiato, ma da ieri la protezione civile ha rimosso i jersey in cemento sormontati dalle maxi-transenne sul corso, restituendo a automobilisti, pedoni e al tram della linea 3 il consueto passaggio. Da domani inoltre riapriranno le due scuole vicine, la materna e il nido di corso Regina Margherita e di via Cesare Balbo. Per il pomeriggio di oggi intanto, nella vicina piazza Santa Giulia, nello stesso quartiere Vanchiglia, il "Laboratorio artistico 47" con il comitato Vanchiglia, hanno organizzato un incontro con un laboratorio di serigrafia, prevedendo momenti di festa e di canto. Per il 17 gennaio invece, come già annunciato subito dopo lo sgombero, gli attivisti hanno in programma un'assemblea nazionale, per la quale hanno dato appuntamento alle 15 a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche.