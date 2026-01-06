Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sono stati rimossi i blocchi stradali vicino a Askatasuna

AA

TORINO, 06 GEN - L'ex centro sociale Askatasuna di Torino, in corso Regina 47, sgomberato venti giorni fa e murato, resta presidiato, ma da ieri la protezione civile ha rimosso i jersey in cemento sormontati dalle maxi-transenne sul corso, restituendo a automobilisti, pedoni e al tram della linea 3 il consueto passaggio. Da domani inoltre riapriranno le due scuole vicine, la materna e il nido di corso Regina Margherita e di via Cesare Balbo. Per il pomeriggio di oggi intanto, nella vicina piazza Santa Giulia, nello stesso quartiere Vanchiglia, il "Laboratorio artistico 47" con il comitato Vanchiglia, hanno organizzato un incontro con un laboratorio di serigrafia, prevedendo momenti di festa e di canto. Per il 17 gennaio invece, come già annunciato subito dopo lo sgombero, gli attivisti hanno in programma un'assemblea nazionale, per la quale hanno dato appuntamento alle 15 a Palazzo Nuovo, sede delle facoltà umanistiche.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
TORINO

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario