Sono salite a 10 le vittime del deragliamento di 2 treni in Spagna
MADRID, 18 GEN - E' salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell'alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti, dei quali 25 gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati.
