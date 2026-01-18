Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero

Sono salite a 10 le vittime del deragliamento di 2 treni in Spagna

AA

MADRID, 18 GEN - E' salito a 10 il drammatico bilancio del grave incidente ferroviario, con il deragliamento di due treni dell'alta velocità in Spagna, secondo quanto segnalato dai servizi di emergenza. Almeno un centinaio i feriti, dei quali 25 gravi e numerosi passeggeri ancora incastrati fra le lamiere dei vagoni deragliati.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Iscriviti al canale WhatsApp del GdB e resta aggiornato

Argomenti
MADRID

Suggeriti per te

Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Disattiva il tuo AdBlocker

La pubblicità è fondamentale per sostenere il nostro lavoro e permetterci di offrirti un giornalismo di qualità. Ti invitiamo a disattivare il blocco pubblicitario per continuare a navigare su Giornale di Brescia e supportare il nostro impegno. Grazie per la comprensione.

Ecco come disattivare gli AdBlocker più diffusi
AdBlock
Ghostery
UBlock
  1. Clicca l’icona dell’AdBlocker nella toolbar del browser
  2. Nel popup che si apre trovi le informazioni per disattivare il servizio
  3. Ricarica la pagina se necessario