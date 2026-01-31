Giornale di Brescia
Sono 19 i palestinesi uccisi negli attacchi israeliani a Gaza

ROMA, 31 GEN - Salgono ad almeno 19 le vittime degli attacchi aerei israeliani nella Striscia di Gaza da ieri sera. Un drone dell'esercito israeliano sul quartiere di Sheikh Radwan, a nord di Gaza, ha ucciso almeno sette persone e ferite alcune decine. Lo riportano media israeliani e palestinesi. Si aggiungono ai dodici morti in attacchi diversi su Gaza City e Khan Younis.

Argomenti
ROMA

