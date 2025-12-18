Sono 10 milioni le famiglie che hanno in casa un cane o un gatto

ROMA, 18 DIC - Nel 2024 sono circa 10 milioni le famiglie con almeno un animale domestico, pari al 37,7% del totale delle famiglie. Erano il 36,2% nel 2015. Lo comunica l'Istat spiegando che il 22,1% delle famiglie ha almeno un cane, il 17,4% almeno un gatto. Complessivamente, il 33,9% delle famiglie possiede almeno uno dei due o entrambi. E nelle famiglie? Il 51,2% delle coppie con figli di 14 anni e più ospita in casa uno o più animali, seguite dal 48,8% delle famiglie monogenitore con figli di 14 anni e più. Ma intanto aumenta di 10 punti percentuali la quota di coppie senza figli con membri sotto i 65 anni che hanno animali domestici (dal 38% nel 2006 al 47,9% nel 2024). Sempre nel 2024 il 38,1% delle persone di 11 anni e più si prende cura di animali domestici, il 23,8% con assiduità (una o più volte alla settimana), il 14,3% più raramente. Centro e piccoli comuni guidano la classifica: il 42,7% delle famiglie del Centro accoglie animali in casa. Nei Comuni fino a 2mila abitanti si arriva quasi a una famiglia su due (47,7%).